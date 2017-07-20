Совет Европы обеспокоен содержанием правозащитников в тюрьмах в Турции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом выразил обеспокоенность ситуацией с содержанием в турецких тюрьмах известных правозащитников, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении генсека.
Генсек Совета Европы отметил, что также призывает Гюльмена и Озакшу прекратить голодовку. Он уверен в том, что правозащитники "должны хорошо себя чувствовать, чтобы эффективно защищать свои права". Ягланд выразил беспокойство и в связи с ситуацией с ожидающим решения суда директором "Amnesty International" в Турции Идилем Эзером.
Ягланд напомнил премьеру Турции о принципе Совета Европы, подтвержденном прецедентным правом Страсбургского суда, согласно которому "правозащитники должны иметь возможность свободно выполнять свою деятельность, не подвергаясь произвольным вмешательствам со стороны власти".
"Турецкая судебная система должна применять принципы, установленные прецедентной практикой Страсбургского суда в отношении предварительного заключения", — уверен он.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.