Количество смертей от ВИЧ в мире за десять лет снизилось вдвое

ЖЕНЕВА, 20 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Один миллион человек скончался от ВИЧ в 2016 году, что почти в два раза меньше по сравнению с данными десятилетней давности, говорится в исследовании Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), опубликованном в четверг.

Согласно данным ЮНЭЙДС, в 2005 году от вируса иммунодефицита человека в мире скончались 1,9 миллиона человек. Эксперты связывают положительную динамику с тем, что в прошлом году 53% заболевших ВИЧ получили доступ к необходимому лечению.

"Сегодня мы рады сообщить о том, что рекордные 19,5 миллиона человек с ВИЧ имеют доступ к лечению, которое может спасти их жизнь. Это рост по сравнению 7,7 миллиона человек в 2010 году", — заявил директор департамента стратегической информации и оценки ЮНЭЙДС Питер Гис.

В два раза также удалось снизить заболеваемость ВИЧ среди детей – с 370 тысяч в 2010 году до 160 тысяч в 2016 году.

В целом прогресс отмечается по всему миру, сообщается в исследовании. Наибольших успехов удалось достичь в Восточной и Южной Африке. Однако в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в восточной Европе и Центральной Азии количество смертей от заболеваний увеличилось на 48% и 38% соответственно. Также по данным ЮНЭЙДС, порядка 30% людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем заболевании, а 17,1 миллиона человек не имеют доступа к необходимому лечению.

В ЮНЭЙДС уверены, что если положительная тенденция продолжится, то к 2020 году удастся достичь поставленной цели в предоставлении необходимого лечения ВИЧ и СПИДа для 30 миллионов человек.