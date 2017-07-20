Инициатива по диалогу с КНДР провалилась, заявили в Южной Корее

На одной из улиц города Сеула. Архивное фото

На одной из улиц города Сеула. Архивное фото

ТОКИО, 20 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Инициатива Южной Кореи возобновить с КНДР контакты по военным вопросам фактически провалилась, поскольку предложение провести их 21 июля осталось без ответа со стороны Пхеньяна, сообщило в четверг южнокорейское агентство Рёнхап.

"До сих пор не было ответа северной стороны в связи с предложением нашего правительства провести переговоры военных представителей", — приводит агентство заявление министерства обороны Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, 17 июля Сеул предложил провести встречу военных представителей, чтобы договориться о мерах по прекращению "враждебных действий" в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, и призвал дать ответ по прерванной в одностороннем порядке Пхеньяном линии экстренной телефонной связи между военными двух сторон.

Как отмечает Рёнхап, даже если до конца дня КНДР даст свое согласие, физически провести переговоры 21 июля будет невозможно, поскольку не останется времени на подготовку и обмен списками делегаций.

Также без ответа остается и другое предложение Сеула: провести 1 августа встречу представителей обществ Красного Креста для организации контактов между разобщенными в результате раскола Кореи родственниками.

Хотя прямого отказа на южнокорейские предложения из КНДР не последовало, центральная в этой стране газета "Нодон синмун" опубликовала в четверг статью, в которой названы абсурдными надежды Сеула на улучшение межкорейских отношений при сохранении санкций против Пхеньяна.

Отношения КНДР и Республики Корея обострились за время правления южнокорейского экс-президента Пак Кын Хе — дочери бывшего диктатора Пак Чон Хи. В результате импичмента из-за коррупционного скандала она была отстранена от власти, и в мае стране проведены досрочные выборы. Победивший на них представитель демократической оппозиции Мун Чжэ Ин провозгласил курс на диалог с КНДР параллельно с усилиями по прекращению ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.