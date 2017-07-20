Полиция завела дело по факту убийства россиянина в Киеве

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина России в одном из районов Киева, следствие рассматривает все версии и мотивы преступления, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.УНН, убитый гражданин РФ является азербайджанцем по национальности, его звали Асиф Мамедов.
"Сведения о событии внесли в единый реестр досудебных расследований Деснянского управления полиции. Начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15-ти лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции, которое приводится на сайте МВД Украины.
В полиции сообщили, что правоохранители отрабатывают все версии и мотивы преступления, также продолжается комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленников.