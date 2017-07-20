Трампа поддерживают 90% проголосовавших за него американцев, показал опрос

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Порядка 90% американцев, голосовавших на выборах 2016 года за президента США Дональда Трампа, по-прежнему поддерживают его, свидетельствуют данные опроса агентства Рейтер и института Ipsos.
Как следует из результатов опроса, 88% респондентов поддерживают Трампа. В мае эта цифра составила 82%.
При этом каждый восьмой американец не отдал бы за Трампа свой голос, "если бы президентские выборы проводились сейчас".
Опрос проводился онлайн на территории США с 11 по 12 июля, в нем приняли участие 1296 человек.