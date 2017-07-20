Россия попросила США разъяснить сообщения о продлении срока заключения Буту

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москва попросила США дать разъяснения в связи с сообщениями о продлении срока Виктору Буту за якобы имеющие место нарушения режима, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Ранее адвокат Викторы Бута Алексей Тарасов сообщил в интервью газете "Известия", что срок российского бизнесмена увеличили более чем на 40 дней за якобы производство алкоголя в камере.

"Мы проверяем появившиеся в СМИ накануне сообщения о том, что осуждённому в США российскому гражданину Буту на несколько недель продлено наказание за некие нарушения тюремного режима. Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями", — сказал Кожин на брифинге в Москве.

Он отметил, что Россия очень внимательно следит за судьбой россиянина, "учитывая грубый произвол, которым с самого начала, с момента тайного ареста в 2008 году в Бангкоке, отличались действия против него американских спецслужб, следственных и судебных органов".

Кожин добавил, что различными жестокими мерами на Бута многократно старались оказать психологическое воздействие с целью подорвать его дух, такие попытки не прекращаются и до сих пор.

"Мы неоднократно заостряли перед Вашингтоном вопросы относительно неприемлемости фактических похищений россиян в третьих странах, жертвой чего стал Виктор Бут, однако американцы по-прежнему отказываются освобождать похищенных, превратили такую практику в дополнительный инструмент давления на Россию", — подчеркнул он.

Кожин также добавил, что Россия будет продолжать добиваться от США освобождения всех своих граждан, осуждённых там по сфабрикованным политизированным обвинениям.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.