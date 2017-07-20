В Киеве заявили, что при обстреле Красногоровки погибли четверо силовиков

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Четверо украинских военных погибли и двое ранены в результате утреннего обстрела ополченцами Красногоровки, были попытки перейти ополченцев в наступление, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, добавив, что за сутки в Донбассе погибли пять военных и трое ранены.

По его утверждению, после 4.00 ополченцы открыли огонь из минометов, артиллерии калибром 122-миллиметров, танков и установок Град в районе Красногоровки.

"По предварительной информации, украинские войска во время обстрела понесли тяжелые потери: четверо военных погибли, двое ранены… Были попытки боевиков перейти в наступление, но плотным огнем мы остановили, и попытка наступления была сорвана", — сказал Лысенко.

Также он рассказал, что за прошедшие сутки еще один военный погиб во время обстрела Новгородского. Еще один военный погиб в Марьинке в результате вражеского обстрела, а в Новотошковском группа военных подорвалась на мине, в результате трое военных погибли и трое получили ранения разной степени тяжести.

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