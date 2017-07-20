В МИД ФРГ не видят возможности продолжения с Турцией переговоров по ТС

БЕРЛИН, 20 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В МИД ФРГ не видят возможности для продолжения с Турцией переговоров по таможенному союзу с ЕС, заявил глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль в четверг на пресс-конференции в Берлине.

"Я могу открыто сказать, что не могу себе представить переговоры о расширении таможенного союза, когда граждане ЕС в то же время без основания подвергаются аресту в Турции", — сказал он.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.

Ранее в Турции по обвинению в поддержке терроризма был арестован корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель.