Двойные стандарты: Додон раскритиковал запрет на визит Рогозина в Молдавию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства, которое запретило российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину посетить страну на военном самолете. Глава государства назвал это проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.

Ранее молдавские СМИ опубликовали копию письма, которое МИД направил в российское посольство. В бумаге говорится, что "молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставление разрешения на пролет воздушного пространства Молдавии и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя". В качестве причины отказа Кишинев назвал "отсутствие необходимых для этого условий".

В письме молдавского МИД нет имен конкретных чиновников, которые не могут прилететь в страну военными бортами. При этом в конце июля Молдавию должен был посетить вице-премьер Дмитрий Рогозин, он был приглашен на мероприятия в честь 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье.

Додон ждет

Решение молдавского МИД раскритиковал президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что по-прежнему ждет Дмитрия Рогозина.

В интервью РИА Новости Додон заявил, что аэропорт Кишинева способен принять самолеты любого типа, в том числе и военные.

"У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралами на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдавии вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим последнее время", — сказал молдавский президент.

По его словам, позиция МИД не скажется на взаимоотношениях Кишинева и Москвы.

"Уверен, что это не помешает плану мероприятий, которые мы подготовили в связи с 25-летием миротворческой операции на Днестре. Жду Дмитрия Олеговича Рогозина в Кишиневе. Надеюсь на встречу в конце следующей неделе", — подчеркнул Игорь Додон.

"Прилечу обязательно"

Сам Рогозин отреагировал на возможный запрет на прилет в Молдавию в своем Twitter

"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика. — Прим. ред.)", — написал вице-премьер в четверг.

В пресс-службе Рогозина отказались пояснить, на каком самолете вице-премьер намерен отправиться в Молдавию в случае официального запрета на использование военных бортов.

Двоевластие в Молдавии

После президентских выборов, которые прошли в декабре прошлого года, в Молдавии началось противостояние между президентом-социалистом Игорем Додоном и парламентом, который контролирует Демократическая партия.

Предметом острых споров остается внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Москвой, тогда как парламент и назначаемое депутатами правительство склоняются на сторону Запада.

На прошлой неделе глава Демпартии Владимир Плахотнюк анонсировал законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ, в частности, предполагает ограничение на показ в местном эфире новостей и политико-аналитических передач российских телеканалов.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытия телеканалов.

"Будут исключены новости и политико-аналитические передачи. <…> К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт", — отметил парламентарий.

По его словам, законопроект коснется стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Игорь Додон назвал инициативу депутатов провокацией.

"Очередная провокация Демпартии и контролируемого ею парламентского большинства в адрес нашего стратегического партнера — Российской Федерации. Заявляю со всей ответственностью, что сегодняшний законопроект о так называемой "пропаганде", зарегистрированный демократами, не будет промульгирован (утвержден — ред.) президентом Молдавии", — написал президент в соцсети Facebook

"Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору, знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?", — пояснил он позднее журналистам.

Дипломатический скандал

В конце мая Кишинев объявил персонами нон грата пятерых российских дипломатов. В ответ Москва выслала из страны ряд сотрудников молдавского посольства.

Тогда Додон также резко раскритиковал решение своего правительства.

По словам президента, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции поставили под угрозу безопасность страны. Додон также заявил, что отношения между Молдавией и Россией оказались практически "на краю пропасти".

"Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", — сказал глава государства РИА Новости.

"Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова", — подчеркнул Додон.