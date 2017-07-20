Двойные стандарты: Додон раскритиковал запрет на визит Рогозина в Молдавию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства, которое запретило российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину посетить страну на военном самолете. Глава государства назвал это проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.
В письме молдавского МИД нет имен конкретных чиновников, которые не могут прилететь в страну военными бортами. При этом в конце июля Молдавию должен был посетить вице-премьер Дмитрий Рогозин, он был приглашен на мероприятия в честь 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье.
Додон ждет
Решение молдавского МИД раскритиковал президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что по-прежнему ждет Дмитрия Рогозина.
"У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралами на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдавии вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим последнее время", — сказал молдавский президент.
По его словам, позиция МИД не скажется на взаимоотношениях Кишинева и Москвы.
"Уверен, что это не помешает плану мероприятий, которые мы подготовили в связи с 25-летием миротворческой операции на Днестре. Жду Дмитрия Олеговича Рогозина в Кишиневе. Надеюсь на встречу в конце следующей неделе", — подчеркнул Игорь Додон.
"Прилечу обязательно"Twitter.
"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика. — Прим. ред.)", — написал вице-премьер в четверг.
В пресс-службе Рогозина отказались пояснить, на каком самолете вице-премьер намерен отправиться в Молдавию в случае официального запрета на использование военных бортов.
Двоевластие в Молдавии
После президентских выборов, которые прошли в декабре прошлого года, в Молдавии началось противостояние между президентом-социалистом Игорем Додоном и парламентом, который контролирует Демократическая партия.
На прошлой неделе глава Демпартии Владимир Плахотнюк анонсировал законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ, в частности, предполагает ограничение на показ в местном эфире новостей и политико-аналитических передач российских телеканалов.
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытия телеканалов.
"Будут исключены новости и политико-аналитические передачи. <…> К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт", — отметил парламентарий.
По его словам, законопроект коснется стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Игорь Додон назвал инициативу депутатов провокацией.
"Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору, знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?", — пояснил он позднее журналистам.
Дипломатический скандал
В конце мая Кишинев объявил персонами нон грата пятерых российских дипломатов. В ответ Москва выслала из страны ряд сотрудников молдавского посольства.
Тогда Додон также резко раскритиковал решение своего правительства.
"Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", — сказал глава государства РИА Новости.
"Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова", — подчеркнул Додон.