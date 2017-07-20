Тэтчер хотела использовать химическое оружие против Хусейна, узнали СМИ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Британский премьер-министр Маргарет Тэтчер хотела пригрозить химическим оружием Саддаму Хусейну после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году, сообщает издание Financial Times со ссылкой на рассекреченные правительственные документы.

В тот период премьерский срок Тэтчер подходил к концу, и она активно предпринимала попытки объединить западные и арабские страны против лидера Ирака, вторгшегося в Кувейт. По данным специалистов ЦРУ, силы Хусейна могли применить химическое оружие в случае, если бы их начали вытеснять из Кувейта, поясняет газета.

Как сообщается, в октябре 1990 года Тэтчер заявила министру обороны США Дику Чейни, что необходимо решить, "каким должен быть наш ответ". "Если мы хотим предотвратить химическую атаку, угрожая аналогичными ответными мерами, мы должны располагать химическим оружием", сказала она. Чейни ответил Тэтчер, что американский президент Джордж Буш "испытывает отвращение к химическому оружию".

Издание добавляет, что, несмотря на отсутствие окончательного решения, командование США собиралось "полагаться на массовое применение конвенционального оружия в ответ на химическую атаку". Отчасти это было связано с "отсутствием опыта" ведения химатак.

Согласно рассекреченным документам, Тэтчер, в отличие от Тони Блэра, убеждала США не добиваться принятия резолюции СБ ООН о проведении военной операции против Хусейна, поскольку это могло бы "посвятить Ирак в планы" о готовящемся вторжении.

Опубликованные документы также показывают, что заявления Тэтчер о готовности применить ядерное оружие против Ирака, сделанные после окончания войны в 1991 году, были "всего лишь блефом".

В своих мемуарах Тэтчер не упомянула о ядерном и химическом оружии, пишет издание. Вместе с тем британский премьер назвала неспособность разоружить Ирак "ошибкой, причины которой кроются в чрезмерной резкости, с самого начала доминировавшей над поиском международного консенсуса".