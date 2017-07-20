В Кремле не подтвердили телефонные переговоры "нормандской четверки"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (289)

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Кремле не подтверждают информацию о том, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" состоятся 24 июля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявил, что лидеры стран "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) могут провести телефонные переговоры 24 июля.

"Нет, пока нет. Переговоры по линии помощников, по дипканалам продолжаются", — ответил Песков на просьбу подтвердить эту информацию.