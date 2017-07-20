Следователи в ФРГ обыскали 67 подозреваемых в хранении детской порнографии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следователи федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в домах у 67 подозреваемых в хранении и обмене детской порнографии через интернет, сообщила в четверг газета Welt.

Обыски проводились правоохранителями по всей Германии с 5 по 19 июля, сообщили в BKA и генеральной прокуратуре во Франкфурте-на-Майне.

Подозреваемые в возрасте от 18 до 80 лет обменивались изображениями и видео порнографического характера с участием детей через интернет-платформу "Chatstep". Чтобы идентифицировать предполагаемых преступников немецкие следователи сотрудничали с американским оператором интернет-платформы. Сейчас проводится оценка изъятых у подозреваемых цифровых носителей.

На прошлой неделе германские правоохранители раскрыли платформу по распространению детской порнографии, членами которой были почти 90 тысяч человек. Как сообщили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне, 12 июня был задержан предполагаемый администратор сайта.