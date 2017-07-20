Арабские страны раскрыли список требований к Катару

ДУБАЙ, 20 июл — РИА Новости. Дипломаты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна заявили, что любое посредничество в кризисе вокруг Катара должно основываться на списке из шести требований, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Как заявили дипломаты на совместной пресс-конференции в Нью-Йорке, перечень включает в себя "необходимость придерживаться борьбы с экстремизмом и терроризмом, отказ от подстрекательства и призывов к нетерпимости и насилию, выполнение соглашений 2013 и 2014 годов в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и итогов арабо-американского саммита в Эр-Рияде в мае 2017 года".
Также был упомянут "отказ от вмешательства во внутренние дела и поддержки незаконных формирований" и "принцип ответственности международного сообщества за борьбу с терроризмом и экстремизмом".
При этом дипломаты подчеркнули, что Доха не предприняла никаких серьезных шагов, чтобы ответить на первоначальные требования, которые выдвигались к ней в июне.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединились другие государства. Посредников в урегулировании конфликта выступил Кувейт.
Тогда Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.