В Кишиневе митингующие пикетируют здание администрации президента

КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Участники митинга против внедрения в Молдавии смешанной избирательной системы после пикета у здания парламента протестуют у администрации президента республики Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг парламент республики утвердил большинством голосов переход к смешанной системе голосования. Президент республики приветствовал это решение. Во время голосования перед зданием парламента проходило два митинга – один в поддержку реформы избирательной системы, другой против. Митинг в поддержку реформы уже завершился – его участники разошлись.

В рядах манифестантов, выступающих против смешанной избирательной системы, — представители оппозиционных внепарламентских партий — "Платформа Достоинство и Правда", "Наша партия", "Действие и солидарность", а также неправительственных правозащитных организаций. Организаторы акции считают, что Додон якобы действовал в сговоре с Демократической партией, так как допустил внедрения смешанной системы выборов.

Здание администрации президента оцеплено плотным кордоном полиции.

Ранее в Демпартии Молдавии, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатным округам. Лидер республики Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.