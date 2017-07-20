Экстрадиция блогера Лапшина не является темой Кремля, заявил Песков

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Возможная экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, не является темой Кремля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в четверг суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Адвокат Эдуард Чернин не исключил экстрадиции Лапшина в РФ.

"Нет, это не тема Кремля", — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на его экстрадиции.