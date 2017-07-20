Евросоюз решил не запрещать картошку фри

БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не будет запрещать рецепт приготовления национальной гордости бельгийцев — картошки фри, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии.

Бельгийский оригинальный рецепт приготовления картошки фри оказался под угрозой запрета из-за планов исполнительной коллегии Евросоюза внести в список токсичных веществ акриламид — канцерогенное вещество, которое образуется в приготовленной на гриле, жареной или запеченной пище.

"Снижение уровня акриламида, о чем договорились в среду страны-члены ЕС, не предусматривает требование предварительной бланшировки картофеля, что изменило бы бельгийский рецепт его приготовления", — сказал собеседник агентства.

Министр по туризму бельгийской Фландрии Бен Вейтс ранее заявил, что Европа ставит под угрозу бельгийскую культуру приготовления "фрит" (название картошки фри в Бельгии).

Бельгийцы утверждают, что всемирно известный гарнир, который стали именовать "французской картошкой" с подачи британских солдат, попробовавших его в Бельгии во время Первой мировой войны, впервые подали к столу именно во Фландрии — нидерландскоязычном регионе на севере королевства. Произошло это еще в XVI веке.

Вейтс направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса с призывом не принимать меры, которые будут иметь "значительные и непредвиденные последствия для гастрономического наследия".

Европейское агентство продовольственной безопасности летом 2015 года уведомило, что такие продукты, как картофель фри, чипсы, бисквиты и кофе, содержат канцероген акриламид. В Канаде он внесен в список токсичных веществ, а в США предприятиям пищевой индустрии предписано снижать содержание акриламида в продукции.

В соответствии с бельгийским оригинальным рецептом приготовления картошки фри, ее дважды обжаривают в кипящем масле, и именно это, как считают в Еврокомиссии, создает при частом потреблении угрозу возникновения онкологических заболеваний.

Как рассказали РИА Новости в Бельгийской профессиональной ассоциации закусочных, при приготовлении "фриты" картофель дважды окунают в "ванну" с кипящим маслом. Первый раз это делают для того, чтобы он обжарился изнутри, а во второй раз, дав ему "отдохнуть" несколько минут — для образования золотистой хрустящей корочки. Картофельный ломтик по бельгийскому рецепту в идеале должен иметь длину до 12 сантиметров. Примечательно, что из одного килограмма очищенного картофеля получается лишь 540 граммов "фритов".