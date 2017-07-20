Кувейт высылает 15 иранских дипломатов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре, передает телеканал Sky News Arabia.

"Мы приняли дипломатические меры против представителей дипломатии Ирана в стране для защиты прав Кувейта", — заявил каналу министр информации страны.

Как сообщили каналу источники, в четверг власти страны направили посольству Ирана ноту, в которой оповестили дипломатов о закрытии аппарата военного атташе и атташе по культуре. Власти Кувейта предписали 15 иранским дипломатам покинуть страну в течение 45 дней, таким образом, в стране остаются всего четыре дипломата из ИРИ.

Также правительство Кувейта приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

Такие меры последовали после приговора кувейтского суда в воскресенье. Суд приговорил к тюремному заключению членов ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".