МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) планирует отозвать 350 тысяч автомобилей в Германии, чтобы улучшить систему выброса вредных веществ в атмосферу, сообщили представители компании таблоиду Bild.

По данным издания, отзыв затронет автомобили BMW с дизельными двигателями экологического класса Евро-5.

Во вторник немецкий автоконцерн Daimler AG сообщил об отзыве более 3 миллионов автомобилей с дизельными двигателями в Европе, чтобы улучшить систему выбросов. Автоконцерн принял комплексный план по дизельным двигателям, который подразумевает их обновление, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Компания инвестирует около 220 миллионов евро в эту инициативу.

Ранее СМИ писали, что Daimler с 2008 по 2016 год продавал на американском и европейском рынках автомобили с недопустимо высоким уровнем выбросов вредных веществ. Так, по данным газеты Sueddeutsche Zeitung, за восемь лет концерн продал более 1 миллиона таких транспортных средств.