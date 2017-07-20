Адвокат блогера Лапшина не исключил его экстрадиции в Россию

БАКУ, 20 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, возможна, в частности в Россию, Израиль или на Украину, заявил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин.

Ранее в четверг суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Гособвинитель потребовал шесть с половиной лет для блогера.

"Лапшин может отбывать наказание в другой стране. В частности, это может быть Израиль, Россия и Украина, ведь он является гражданином этих стран. Это позволяют международные конвенции", — сказал адвокат.

Он отметил, что оценивает приговор суда как "более чем хороший". Чернин также заявил, что все дальнейшие действия защита предпримет только после согласования с блогером.

Азербайджанские власти ранее предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.