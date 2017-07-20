В Литве хотят ужесточить рекомендации по сотрудничеству с Россией

ВИЛЬНЮС, 20 июл — РИА Новости. МИД Литвы рассмотрит возможность ужесточить рекомендации по сотрудничеству с российскими регионами и ведомствами, заявил министр Линас Линкявичюс, комментируя поездку детей из города Плунге в российский лагерь и встречу ребят с представителями мотоклуба "Ночные волки".

Ранее пресс-служба самоуправления Плунге сообщила, что молодежная делегация города в сопровождении представителей мэрии с 1-12 июля провели время в детском лагере Красногорского района Московской области по приглашению местной мэрии. По информации властей Плунге, в рамках поездки организаторы познакомили детей с Москвой, и музеями. В пресс-службе отметили, что "на церемонии закрытия ребята смогли пообщаться с представителями мотоклуба "Ночные волки". Мэр города Плунге возмутился "политизированными" каникулами детей, а встречу назвал "ошибкой".

"Эти контакты необходимы, это наш сосед, только следует помнить о здравом уме и бдительности. Я предлагаю в первую очередь нести ответственность тем, кто напрямую организовывает такие мероприятия и участвует в них. Мы тоже, видимо, ужесточим рекомендации, если не получается на месте самим понять и принять решения", — сказал радиостанции Линкявичюс.

По словам главы министерства иностранных дел Литвы, в 35 самоуправлениях республики из 60 поддерживается связь с разными российским городами. Он напомнил, что "контакты связывают нас десятилетиями – и традиции, культурные мероприятия, спортивные, молодежь ездит, в принципе нормальная практика", однако "следует внимательно следить за каждым случаем" таких визитов.