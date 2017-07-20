Украинские журналисты потребовали ускорить расследование убийства Шеремета

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинские журналисты, друзья и родственники убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета провели в четверг в украинской столице акцию с требованием от властей скорейшего расследования этого преступления, передает корреспондент РИА Новости.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Участники акции колонной прошли от места взрыва автомобиля журналиста по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатик до администрации президента Украины. Там они провели непродолжительный митинг с требованием скорейшего расследования убийства Шеремета.

Позднее митингующие пришли к зданию министерства внутренних дел Украины. Перед зданием ведомства они выложили лампадками знак вопроса, символизирующий отсутствие ответов по делу об убийстве журналиста. Краской из баллончиков они написали на асфальте перед МВД: "Кто убил Шеремета?" После этого акция завершилась.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.