Украинские журналисты потребовали ускорить расследование убийства Шеремета
12:0120.07.2017
(обновлено: 12:02 20.07.2017)
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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинские журналисты, друзья и родственники убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета провели в четверг в украинской столице акцию с требованием от властей скорейшего расследования этого преступления, передает корреспондент РИА Новости.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Участники акции колонной прошли от места взрыва автомобиля журналиста по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатик до администрации президента Украины. Там они провели непродолжительный митинг с требованием скорейшего расследования убийства Шеремета.
Позднее митингующие пришли к зданию министерства внутренних дел Украины. Перед зданием ведомства они выложили лампадками знак вопроса, символизирующий отсутствие ответов по делу об убийстве журналиста. Краской из баллончиков они написали на асфальте перед МВД: "Кто убил Шеремета?" После этого акция завершилась.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва самодельного взрывного устройства мощностью 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте, который, возможно, сработал дистанционно, сообщил в среду советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Заминированный автомобиль, в котором находился Шеремет, взорвался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
В 1990-х годах Павел Шеремет был одним из самых известных российских журналистов. Он долгие годы работал на ОРТ (потом — Первый канал), став ведущим еженедельной аналитической программы "Время". С телевидения Шеремет ушел в 2008 году, после чего устроился на работу в журнал "Огонек", в котором был редактором отдела политики и общества. На Украину журналист переехал пять лет назад. С 2012 года он сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015-го вел авторскую программу на "Радио Вести".
Украинские политики и коллеги Шеремета уверены, что причиной убийства стала профессиональная деятельность журналиста.
Шеремет погиб в автомобиле, который принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле. По словам таксиста, который стал очевидцем случившегося, взрыв был очень сильным.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".