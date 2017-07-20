ЕСПЧ обязал Россию выплатить 720 тысяч евро группе осужденных

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить по 30 тысяч евро 24 заключенным, которым не дали проголосовать на выборах в Госдуму в 2011 году, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Игорь Трунов.

"Заключенных лишили избирательных прав на том основании, что они являются приговоренными к тюремному заключению", — сказал адвокат.

По его словам, Страсбургский суд единогласно счел это нарушением статьи статью 3 протокола № 1 Европейской конвенции.

Выплаты — всего должно быть уплачено 720 тысяч евро — должны быть сделаны в течение трех месяцев.

Комментарием Минюста России РИА Новости пока не располагает.