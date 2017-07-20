В Кишиневе проходят митинги за и против смешанной избирательной системы

КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Сторонники и противники изменения избирательной системы в Молдавии проводят в четверг митинги у здания парламента, который утвердил переход на смешанную систему выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Поддерживающие реформу манифестанты разместились у входа в здание. У них в руках плакаты с надписями: "Требуем смешанную систему выборов", "Молдавии нужна смешанная избирательная система".

За плотным полицейским кордоном здание парламента пикетируют оппозиционные внепарламентские партии. Среди них — партия "Платформа Достоинство и Правда", "Наша партия", "Действие и солидарность", а также неправительственные правозащитные организации. Они выступают против смешанной избирательной системы. Кордоны из сотрудников правоохранительных органов укрепляют подступы к парламенту. Некоторые протестующие со стороны оппозиции попытались перелезть через забор, чтобы проникнуть на внутреннюю территорию парламента, однако им не удалось это сделать.

"Мы останемся здесь, чтобы продемонстрировать свою позицию. Мы хотим, чтобы у власти были люди, которые прислушиваются к народу", — заявила один из организаторов митинга.

Как сообщили РИА Новости источники в полиции, пока обе демонстрации проходят мирно.

Ранее в четверг парламент республики утвердил большинством голосов переход к смешанной системе голосования.