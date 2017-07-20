Застреленный в Киеве мужчина был россиянином и мог скрываться от правосудия

Парковка у торгового центра в Киеве, на которой расстреляли мужчину

Парковка у торгового центра в Киеве, на которой расстреляли мужчину

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Застреленный в центре Киева мужчина был гражданином России, ранее он совершил на родине убийство и мог скрываться на территории Украины от правосудия, заявил в четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что накануне поздно вечером на парковке торгового центра в одном из районов Киева неизвестные из автомата застрелили мужчину. Позже в полиции Киева подтвердили эту информацию, заявив, что он оказался уроженцем РФ.

"Вчера на "Черниговской" (вблизи станции метро "Черниговская" — ред.) был убит гражданин Российской Федерации, который в Российской Федерации совершил преступление — убийство, и тут на нашей территории пребывал, допускаем, что скрывался", — заявил Шевченко журналистам.