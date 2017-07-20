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В мире

У сенатора Джона Маккейна обнаружили рак мозга

11:1020.07.2017
(обновлено: 11:12 20.07.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПредседатель комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн. Архивное фотоПредседатель комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. У американского сенатора Джона Маккейна диагностирован рак мозга. Врачи уже сделали политику операцию по удалению опухоли, сейчас он находится в больнице Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона).

Американский сенатор Джон Маккейн
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Политолог: Маккейн считается в США неординарным политиком
По словам медиков, 80-летний сенатор и его семья "изучают варианты дальнейшего лечения". Сам Маккейн пообещал вернуться к работе после того, как оправится от операции.

"Да, мне придется остаться дома немного дольше, пройти курс лечения. Я вернусь", — сказал политик своего другу и коллеге по сенату Линдси Грэму.

"Давайте молиться. Бог знает, чем это кончится, не я. Но мне известно одно: эта болезнь еще не сталкивалась с таким серьезным соперником", — добавил Грэм в интервью Assoсiated Press.

Агентство Рейтер отмечает, что у Маккена нашли глиобластому — наиболее распространенную и агрессивную из всех опухолей мозга. При отсутствии лечения средний срок жизни больных составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет.

Слова поддержки

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Обама и Клинтон поддержали Маккейна, у которого обнаружили опухоль мозга
Маккейна уже поддержал американский президент Дональд Трамп. В заявлении президента говорится, что сенатор "всегда был бойцом".

"Мы с Меланьей посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", — отметил глава государства.

Здоровья сенатору Республиканской партии пожелали и представители демократов. Так, экс-президент Барак Обама выразил уверенность, что Маккейн справится с болезнью.

"Джон Маккейн — американский герой и один из самых храбрых бойцов, которых я знаю. Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон", — написал Обама, который соперничал с Маккейном на президентских выборах 2008 года, на своей странице в Twitter.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в свою очередь, назвала Маккейна "на редкость сильным" человеком.

Чем известен Джон Маккейн

Джон Маккейн является членом сената более 30 лет и считается одним из наиболее авторитетных американских политиков.

Сенатор Джон Маккейн и сенатор Боб Коркер перед совещанием по законопроекту о здравоохранении
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В сенате США отложили голосование по Obamacare из-за операции Маккейна
Маккейн родился 29 августа 1936 года в семье потомственных военных. Его дед и отец были четырехвездными адмиралами американских ВМС. Сам будущий сенатор окончил Военно-морскую академию США, став летчиком палубной авиации.

В 1967 году, во время вьетнамской войны, самолет Маккейна был сбит советской ракетой над Ханоем, а сам пилот попал в плен. Освободить его удалось только через пять с половиной лет, когда Вьетнам и США подписали Парижские мирные соглашения.

Маккейн покинул вооруженные силы в 1981 году в звании капитана первого ранга, после чего вступил в Республиканскую партию и занялся политикой. В 1986 году он был избран сенатором от штата Аризона, этот пост политик занимает и сейчас.

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Маккейн заявил, что США проигрывают войну в Афганистане
В 2008 году Маккейн выиграл республиканские праймериз и боролся за пост президента США. Тогда на выборах победил Барак Обама, который получил голоса 338 выборщиков из 538. При этом Маккейн проиграл даже в нескольких традиционно республиканских штатах, эксперты связывали это с его жесткой иммиграционной программой.

В 2015 году Джон Маккейн возглавил комитет верхней палаты конгресса по вооруженным силам.

Антироссийская позиция

Сенатор-республиканец также известен своей жесткой антироссийской позицией. Так, в мае он заявил, что Россия угрожает мировой безопасности больше, чем "Исламское государство"*.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американист: Маккейн – шоумен-одиночка с "большим отклонением от нормы"
"Думаю, что ИГ* может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит много вещей, касающихся этого. Но именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов. Я не видел доказательств того, что они преуспели, но они пытались и все еще пытаются изменить (исход) выборов ", — заявил тогда сенатор, оговорившись, что не видел доказательств "российского вмешательства" в американский избирательный процесс.

"Я считаю Владимира Путина, который расколол Украину, суверенное государство, который оказывает давление на страны Балтии, — я считаю русских самым серьезным вызовом, который у нас есть", — добавил Маккейн.

Кроме того, он был одним из авторов законопроекта, согласно которому конгресс может получить право вето на возможное решение Белого дома снять санкции с Москвы.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин рассказал о симпатии к сенатору Маккейну
Несмотря на столь жесткую позицию Маккейна, президент Владимир Путин заявил, что относится к сенатору с симпатией.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны", — сказал президент режиссеру Оливеру Стоуну во время съемок документального фильма "Интервью с Путиным".

При этом российский лидер отметил, что политики вроде Маккейна "живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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