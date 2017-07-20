У сенатора Джона Маккейна обнаружили рак мозга

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. У американского сенатора Джона Маккейна диагностирован рак мозга. Врачи уже сделали политику операцию по удалению опухоли, сейчас он находится в больнице Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона).
"Да, мне придется остаться дома немного дольше, пройти курс лечения. Я вернусь", — сказал политик своего другу и коллеге по сенату Линдси Грэму.
"Давайте молиться. Бог знает, чем это кончится, не я. Но мне известно одно: эта болезнь еще не сталкивалась с таким серьезным соперником", — добавил Грэм в интервью Assoсiated Press.
Агентство Рейтер отмечает, что у Маккена нашли глиобластому — наиболее распространенную и агрессивную из всех опухолей мозга. При отсутствии лечения средний срок жизни больных составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет.
Слова поддержки
"Мы с Меланьей посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", — отметил глава государства.
Здоровья сенатору Республиканской партии пожелали и представители демократов. Так, экс-президент Барак Обама выразил уверенность, что Маккейн справится с болезнью.
"Джон Маккейн — американский герой и один из самых храбрых бойцов, которых я знаю. Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон", — написал Обама, который соперничал с Маккейном на президентских выборах 2008 года, на своей странице в Twitter.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в свою очередь, назвала Маккейна "на редкость сильным" человеком.
Чем известен Джон Маккейн
Джон Маккейн является членом сената более 30 лет и считается одним из наиболее авторитетных американских политиков.
В 1967 году, во время вьетнамской войны, самолет Маккейна был сбит советской ракетой над Ханоем, а сам пилот попал в плен. Освободить его удалось только через пять с половиной лет, когда Вьетнам и США подписали Парижские мирные соглашения.
Маккейн покинул вооруженные силы в 1981 году в звании капитана первого ранга, после чего вступил в Республиканскую партию и занялся политикой. В 1986 году он был избран сенатором от штата Аризона, этот пост политик занимает и сейчас.
В 2015 году Джон Маккейн возглавил комитет верхней палаты конгресса по вооруженным силам.
Антироссийская позиция
Сенатор-республиканец также известен своей жесткой антироссийской позицией. Так, в мае он заявил, что Россия угрожает мировой безопасности больше, чем "Исламское государство"*.
"Я считаю Владимира Путина, который расколол Украину, суверенное государство, который оказывает давление на страны Балтии, — я считаю русских самым серьезным вызовом, который у нас есть", — добавил Маккейн.
Кроме того, он был одним из авторов законопроекта, согласно которому конгресс может получить право вето на возможное решение Белого дома снять санкции с Москвы.
"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны", — сказал президент режиссеру Оливеру Стоуну во время съемок документального фильма "Интервью с Путиным".
При этом российский лидер отметил, что политики вроде Маккейна "живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее".
*Террористическая организация, запрещенная в России.