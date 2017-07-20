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В мире

Президент Польши отказался обсуждать с Туском ситуацию с судебной реформой

11:0020.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фотоПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с главой Евросовета Дональдом Туском для обсуждения проводимой в стране судебной реформы, заявил официальный представитель главы государства Кшиштоф Щерский.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
В Еврокомиссии не опасаются выхода Польши из Евросоюза
В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. Кроме того, Тиммерманс отметил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

"Подтверждаю, поступила просьба о встрече. Президент порекомендовал передать председателю Туску, что, по его мнению, нет поля для вмешательства со стороны Европейского совета, независимо от того, кто исполняет эту функцию (главы Евросовета). Тем более, что дело судебной реформы не является предметом работы Европейского совета", — заявил Щерский агентству PAP.

Девушка с флагом Польши. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Представитель президента отметил, что повода для вмешательства Евросовета в ситуацию вокруг судебной реформы в Польше нет, во-первых, потому что в парламенте страны идет "нормальный законодательный процесс", а во-вторых, опасения международных институтов безосновательны и опираются на ошибочную оценку ситуации.

"Президент считает, что председатель Евросовета должен скорее проявить инициативу в Брюсселе, чтобы объективно оценить природу этих изменений и причины политического спора, используя свой авторитет, которым обладает в институтах Союза, а не в Варшаве", — подчеркнул Щерский.

Сенат Польши 15 июля принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Huguen
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Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции".

Позже в ситуацию вмешался президент страны Анджей Дуда, который заявил, что не подпишет закон о Верховном суде до тех пор, пока в законопроект о Национальном судебном совете не будут внесены предложенные им поправки, предполагающие избрание членов Совета не простым большинством депутатов сейма, которое принадлежит правящей партии, а 3/5 голосов. Правящая партия в свою очередь внесла поправки в закон о Верховном суде, предложив, чтобы его состав определял не министр юстиции, а глава государства.

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