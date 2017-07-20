Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия вошла в пятерку худших стран мира для пенсионеров, согласно "Глобальному пенсионному индексу-2017", который ежегодно составляет компания Natixis Global Asset Management.

Страна заняла 40-е место из 43-х, за ней следуют Бразилия, Греция и Индия. Лидерами "Глобального пенсионного индекса" стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Такие страны, как Франция, Япония и Израиль, расположились в середине списка.

При составлении рейтинга учитывались 18 показателей, которые в свою очередь были разбиты на четыре группы: пенсионные финансы, здравоохранение, качество жизни и материальное благополучие.

По сравнению с прошлым годом место России в списке не изменилось, однако ее суммарный показатель снизился с 46 до 45 процентов. Исследователи зафиксировали в стране улучшение ситуации с пенсионными финансами (43-е место) и качеством жизни пенсионеров (36-е место), в то время как по здравоохранению (42-е место) и материальному благополучию (35-е место) позиции ухудшились.