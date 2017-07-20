Телеведущий Дроздов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Сведения об известном российском телеведущем и ученом-зоологе Николае Дроздове внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма, где он принял участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса Артека".

Как сообщается на сайте "Миротворец", Дроздов попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В базе указывается, что он был участником фестиваля "Алые паруса Артека" в 2017 году.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.