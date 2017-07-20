СМИ: Израиль и Палестина ищут выход из кризиса вокруг Храмовой горы

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Израиль работает с Иорданией и палестинцами в попытке выйти из кризиса вокруг иерусалимской Храмовой горы, пишет в четверг газета "Джерузалем пост".

К росту напряженности, чреватой очередным обострением ближневосточного конфликта, привела установка металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Многие арабы-мусульмане отказываются проходить через рамки и проводят на улицах молитвы, перерастающие в стычки с полицией.

"Идут постоянные контакты между Израилем и Иорданией… главным образом по линии канцелярии премьер-министра (Биньямина Нетаньяху)", — сообщает издание со ссылкой на правительственные источники.

Один из собеседников газеты назвал Иорданию, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святых мест Иерусалима, "естественным адресатом" в силу влияния на палестинцев и мусульманскую администрацию Храмовой горы.

Установка металлоискателей и проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских в историческом центре Иерусалима. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Израиль отвергает обвинения в стремлении использовать трагедию для расширения своего влияния на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Нетаньяху заверил в незыблемости статус-кво, который предполагает, что гора находится под автономным управлением фонда мусульманского имущества "Вакфа", там могут молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

События на Храмовой горе стали на прошлой неделе предметом редкого для последних лет телефонного разговора Нетаньяху с палестинским лидером Махмудом Аббасом, который, как стало известно накануне, прервал свой визит в Китай и срочно возвращается на родину.

Разрешить конфликтную ситуацию израильские власти стремятся до пятницы — дня массовых молитв, когда в мечети Храмовой горы традиционно стекаются тысячи верующих из числа израильских арабов и палестинцев.