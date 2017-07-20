СМИ: Израиль и Палестина ищут выход из кризиса вокруг Храмовой горы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Израиль работает с Иорданией и палестинцами в попытке выйти из кризиса вокруг иерусалимской Храмовой горы, пишет в четверг газета "Джерузалем пост".
"Идут постоянные контакты между Израилем и Иорданией… главным образом по линии канцелярии премьер-министра (Биньямина Нетаньяху)", — сообщает издание со ссылкой на правительственные источники.
Один из собеседников газеты назвал Иорданию, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святых мест Иерусалима, "естественным адресатом" в силу влияния на палестинцев и мусульманскую администрацию Храмовой горы.
Израиль отвергает обвинения в стремлении использовать трагедию для расширения своего влияния на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Нетаньяху заверил в незыблемости статус-кво, который предполагает, что гора находится под автономным управлением фонда мусульманского имущества "Вакфа", там могут молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.
Разрешить конфликтную ситуацию израильские власти стремятся до пятницы — дня массовых молитв, когда в мечети Храмовой горы традиционно стекаются тысячи верующих из числа израильских арабов и палестинцев.