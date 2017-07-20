При взятии Мосула погибли 40 тысяч мирных жителей, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 40 тысяч мирных жителей погибли во время сражений за освобождение иракского города Мосул от боевиков "Исламского государства"*, пишет газета Independent со ссылкой на данные курдской разведки.

Отмечается, что жители города стали жертвами действий боевиков, иракских войск, а также авиаобстрелов. Как рассказал курдский политик и бывший министр финансов и глава МИД Ирака Хошияр Зебари, многие тела погибших "все еще остаются погребенными под обломками".

"Курдская разведка полагает, что более 40 тысяч мирных жителей были убиты в результате сильных ударов, направленных против них, в особенности это касается действий полиции, авиаударов и ИГ*", — заявил Зебари.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель. В среду аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.