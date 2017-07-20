В ДНР сообщили о 30 нарушениях со стороны силовиков в течение суток

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, в результате обстрелов в Донецке сгорели три дома и поврежден газопровод, в Докучаевске поврежден магазин.