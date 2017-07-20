На западе Донецка из-за обстрела силовиков сгорели три дома

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Три пожара произошло на западе Донецка за минувшие сутки в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в оперативном командовании ДНР сообщили об обстреле запада Донецка вечером в среду со стороны украинских силовиков, ранение получил мирный житель. Позже в МЧС ДНР уточнили, что в результате обстрела города ранены трое мирных жителей.

"Девятнадцатого июля в результате попадания взрывоопасных предметов произошел пожар в двух частных домах по улице Зеленый Гай и в частном доме по улице Красная Звезда", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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