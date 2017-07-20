В Афганистане из-за взрыва при изготовлении мины погибли семь боевиков ИГ*

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь боевиков террористической группировки "Исламское государство"* погибли во время изготовления взрывчатки в Афганистане, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местного чиновника.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) и террористическое движение "Талибан" запрещены в России.