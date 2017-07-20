В Донецке из-за обстрела силовиков ранены три мирных жителя

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в Донецке результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в оперативном командовании ДНР заявили о ранении мирного жителя на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"В Петровском районе Донецка в результате обстрела по улице Петровского ранение получил мирный житель 1938 года рождения. По улице Павлуновского ранена женщина 1957 года рождения, по улице Соцгородок ранен мужчина 1977 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, все трое пострадавших госпитализированы.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.