"Обмен любезностями": Трамп рассказал о неформальной беседе с Путиным

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дональд Трамп рассказал подробности своей неформальной встречи с Владимиром Путиным на ужине, который прошел во время саммита "Большой двадцатки". По словам американского президента, разговор продолжался около 15 минут и состоял, в основном, из "обмена любезностями".
"Обменялись любезностями"
В интервью газете New York Times Трамп подтвердил, что общался с Путиным во время ужина G20. При этом он отметил, что хотел лишь поприветствовать свою жену Меланью, которая сидела рядом с российским президентов на другом конце стола.
"Поскольку уж был там, то поприветствовал и Путина… Действительно, это был больше обмен любезностями, чем что-то еще. И это не было длительное общение — может быть, 15 минут. Интересно, что мы говорили об усыновлении детей", — пояснил американский лидер.
"Мало, что может быть хуже того, что я уже говорил о Клинтон. Если только кто-нибудь сказал, что она кому-то выстрелила в спину. А так было мало такого, что я мог бы добавить в свой репертуар", — добавил Трамп.
Скандал вокруг "тайной" встречи
В среду издание Hill сообщило, что беседа Путина и Трампа на ужине саммита G20 длилась около часа. При этом журналисты утверждали, что на встрече, кроме двух президентов, присутствовал лишь переводчик с российской стороны.
В Белом доме практически сразу опровергли информацию о "тайной" встрече двух президентов.
"Не было никакой "второй встречи" между президентами Трампом и Путиным, был лишь короткий разговор в конце обеда. Инсинуации на тему того, что Белый дом якобы попытался скрыть факт второй встречи, ложны, полны подлости и абсурда", — рассказал представитель американской администрации агентству Рейтер.
"У них был короткий разговор, я не буду вдаваться в детали. Повторю — это был ужин, на котором президент говорил со многими мировыми лидерами. И, я думаю, было бы крайне неловко, если бы сидели за ужином и не говорили друг с другом", — пояснила Сандерс.
Сам американский президент посетовал в своем Twitter, что журналисты "делают зловещим даже обед лидеров стран G20".
"Лживые новости о секретной встрече с Путиным на G20 — это болезнь. Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала", — написал Трамп.
Позиция Москвы
В Кремле также заявили, что никакой "тайной" встречи между Путиным и Трампом на G20 не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что лидеры говорили во время обеда, обменивались мнениями, но отдельной встречей это назвать нельзя.
"Позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить — это проявление той самой шизофрении", — добавил представитель Кремля.
"Каждый из лидеров волен общаться с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал", — отметил дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".