"Обмен любезностями": Трамп рассказал о неформальной беседе с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дональд Трамп рассказал подробности своей неформальной встречи с Владимиром Путиным на ужине, который прошел во время саммита "Большой двадцатки". По словам американского президента, разговор продолжался около 15 минут и состоял, в основном, из "обмена любезностями".

"Обменялись любезностями"

Ранее СМИ обвинили Белый дом в попытке скрыть "тайную" встречу двух президентов. Журналисты утверждали, что диалог Трампа и Путина продолжался около часа.

В интервью газете New York Times Трамп подтвердил, что общался с Путиным во время ужина G20. При этом он отметил, что хотел лишь поприветствовать свою жену Меланью, которая сидела рядом с российским президентов на другом конце стола.

"Поскольку уж был там, то поприветствовал и Путина… Действительно, это был больше обмен любезностями, чем что-то еще. И это не было длительное общение — может быть, 15 минут. Интересно, что мы говорили об усыновлении детей", — пояснил американский лидер.

Трамп также напомнил, что тема усыновления российских детей американцами поднималась и на встрече его сына Дональда с адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. При этом президент заявил New York Times, что ничего не знал об этих контактах и не нуждался в "разрушающей информации" по поводу Хиллари Клинтон.

"Мало, что может быть хуже того, что я уже говорил о Клинтон. Если только кто-нибудь сказал, что она кому-то выстрелила в спину. А так было мало такого, что я мог бы добавить в свой репертуар", — добавил Трамп.

Скандал вокруг "тайной" встречи

В среду издание Hill сообщило, что беседа Путина и Трампа на ужине саммита G20 длилась около часа. При этом журналисты утверждали, что на встрече, кроме двух президентов, присутствовал лишь переводчик с российской стороны.

В свою очередь, The Washington Post сообщила, что беседа Путина и Трампа прошла примерно в середине ужина, на котором присутствовали главы государств и их супруги. Источник издания заявил, что президент США поднялся со своего места и сел рядом с Владимиром Путиным, после чего начался разговор.

В Белом доме практически сразу опровергли информацию о "тайной" встрече двух президентов.

"Не было никакой "второй встречи" между президентами Трампом и Путиным, был лишь короткий разговор в конце обеда. Инсинуации на тему того, что Белый дом якобы попытался скрыть факт второй встречи, ложны, полны подлости и абсурда", — рассказал представитель американской администрации агентству Рейтер.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс позднее заявила, что сообщения СМИ о "тайной" встрече двух президентов являются продолжением антироссийской истерии.

"У них был короткий разговор, я не буду вдаваться в детали. Повторю — это был ужин, на котором президент говорил со многими мировыми лидерами. И, я думаю, было бы крайне неловко, если бы сидели за ужином и не говорили друг с другом", — пояснила Сандерс.

Сам американский президент посетовал в своем Twitter, что журналисты "делают зловещим даже обед лидеров стран G20".

"Лживые новости о секретной встрече с Путиным на G20 — это болезнь. Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала", — написал Трамп.

Позиция Москвы

В Кремле также заявили, что никакой "тайной" встречи между Путиным и Трампом на G20 не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что лидеры говорили во время обеда, обменивались мнениями, но отдельной встречей это назвать нельзя.

"Конечно, употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча — это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа. И затем "на полях" визита они неоднократно обменивались какими-то мнениями, они обменивались фразами, то есть это было общение в течение нескольких дней. Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно", — сказал Песков в эфире Первого канала.

"Позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить — это проявление той самой шизофрении", — добавил представитель Кремля.

В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков упрекнул американских журналистов в попытке подорвать авторитет Трампа.

"Каждый из лидеров волен общаться с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал", — отметил дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".