В КНДР назвали абсурдным желание Сеула сотрудничать без отказа от санкций

ТОКИО, 20 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. СМИ КНДР назвали абсурдными надежды Южной Кореи на улучшение межкорейских отношений при сохранении враждебной политики против Пхеньяна.

Южная Корея в понедельник предложила КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии обществ Красного Креста. Переговоры оборонных ведомств предлагалось провести 21 июля, а представителей Красного Креста — 1 августа.

"Власти Южной Кореи танцуют под дудку США и консервативных объединений, демонстрируя абсурдное и упрямое отношение… Южнокорейские власти игнорируют проявления нашей доброй воли и наши попытки улучшить межкорейские отношения на основе принципа национальной независимости, стремясь к усилению альянса с внешним миром и взаимодействию по санкциям против КНДР. Под предлогом урегулирования ядерной проблемы КНДР они злоупотребляют санкционным давлением на КНДР… Так как мы можем ожидать улучшения отношений, единения и примирения между Севером и Югом?" — говорится в опубликованной в четверг статье центральной северокорейской газеты "Нодон синмун".

В ней также сообщается, что отказ от конфронтации и враждебности "является непременным условием открытия дверей для примирения и объединения двух Корей".

Издание также подчеркнуло, что Южной Корее пора уже определиться: или продолжать придерживаться враждебной политики против КНДР и зависеть от США, или же отказаться от политики санкций против Пхеньяна с целью улучшения отношений.

В то же время власти Южной Кореи не рассматривают публикацию в северокорейской прессе как официальный ответ Пхеньяна на их предложение. Об этом агентству Ренхап заявили источники в южнокорейском министерстве по делам объединения. Собеседник агентства подчеркнул, что даже в том случае, если КНДР даст официальный положительный ответ в течение дня, проведение консультаций в пятницу является затруднительным, учитывая столь сжатые сроки для подготовки в условиях выключенных линий связи.

"Тем не менее, является важным, чтобы Юг и Север проявляли инициативу по разрешению вопросов на Корейском полуострове. Усилия Сеула (по улучшению отношений с КНДР) путем диалога не имеют конечного срока", — заявил источник в министерстве.