КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете проходит в четверг в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Коллеги, друзья и родственники погибшего собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих есть также депутаты Верховной рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигают лампадки и возлагают цветы.

Участники акции позднее намерены отправиться к зданиям Службы безопасности Украины, администрации президента и МВД, где будут требовать провести расследование убийства.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.