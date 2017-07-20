КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете проходит в четверг в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Коллеги, друзья и родственники погибшего собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих есть также депутаты Верховной рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигают лампадки и возлагают цветы.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.