Маккейн пообещал вернуться к работе после удаления опухоли мозга

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн пообещал вернуться к работе после того, как оправится от операции по удалению опухоли в головном мозге. Об этом сообщил друг политика сенатор Линдси Грэм агентству Assoсiated Press.

"Да, мне придется остаться дома немного дольше, пройти курс лечения. Я вернусь", — сообщил Маккейн своему коллеге по телефону.

Ранее стало известно, что у Маккейна диагностирована агрессивная форма опухоли мозга — глиобластома. По данным СМИ, Маккейну провели операцию по удалению тромба в районе левого глаза, который и вызвал образование опухоли.

"Давайте молиться. Бог знает, чем это кончится, не я. Но мне известно одно: эта болезнь еще не сталкивалась с таким серьезным соперником", — добавил друг сенатора.

Президент США Дональд Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления, назвав его "бойцом". Экс-президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хилари Клинтон также выразили свою поддержку сенатору.

Глиобластома является наиболее агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении этого заболевания используются облучение, химиотерапия и хирургическое вмешательство. Средний срок жизни пациентов при отсутствии лечения составляет несколько месяцев.