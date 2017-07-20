На севере Индии не менее 20 человек погибли в ДТП

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли после того, как автобус сорвался в ущелье на севере Индии, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел в четверг в горном штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Автобус направлялся из округа Киннаур в округ Солан, когда у города Рампур вылетел с дороги и сорвался в ущелье.

Причины ДТП пока неизвестны. По некоторым данным, число жертв может достигать 28 человек.