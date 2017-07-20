В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (288)

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, РПГ, АГС), БМП и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 37 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Желобок, Нижнее Лозовое, Калиново, Логвиново и позиций Народной милиции у КПП "Станица Луганская".

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 21 нарушении "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных погибли, трое ранены.

"В целом на протяжении вчерашних суток… вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Четверо наших военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на луганском направлении обстреливались позиции в районе Новозвановки, Новоалександровки, Станицы Луганской. В районе поселка Новотошковское трое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще трое были ранены, отмечается в сообщении. На мариупольском направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливались опорные пункты силовиков у Водяного и Гнутово. На донецком направлении силовики зафиксировали нарушения в районе Авдеевки, в Песках, Луганском, Марьинке и Зайцево.