В Китае 210 тысяч чиновников наказали за коррупцию в первой половине года

ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая за первые шесть месяцев 2107 года наказали 210 тысяч чиновников разных уровней за противоправные действия и нарушение дисциплины, говорится в заявлении центральной комиссии КПК КНР по проверке дисциплины.
Отмечается также, что среди наказанных правонарушителей были 38 высокопоставленных чиновников из провинциальных администраций и различных министерств, а также около тысячи управленцев госучреждений.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. Китай стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.