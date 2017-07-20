МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп номинирует на пост американского посла в Германии бывшего пресс-секретаря постоянного представителя страны в ООН Ричарда Гренелла, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с планами главы государства.

Официальный представитель Белого дома заявила, что окончательное решение пока не принято.

Гренелл работал официальным представителем миссии США в ООН во время правления Джорджа Буша-младшего. В 2012 году Гренелл также занимал должность советника по внешней политике в предвыборном штабе республиканца Митта Ромни, баллотировавшегося тогда на пост президента США. Он был единственным сотрудником штаба, открыто заявляющим о своей гомосексуальной ориентации. Гренелл также высказывался в поддержку легализации гомосексуальных браков. Эти два момента навлекли на него жесткую критику со стороны наиболее консервативно настроенных республиканцев. Предположительно, из-за ориентации Гренелл покинул свой пост.