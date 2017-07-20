ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду заявил газете New York Times, что считает, что экс-директор ФБР Джеймс Коми хотел использовать "досье по РФ" в качестве рычага, чтобы остаться на посту.

"Да, оглядываясь назад, я так считаю", — сказал президент.

"Когда он принес его мне, я сказал, что это барахло. Я ни о чем этом не думал", — добавил глава государства.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".