ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду заявил газете New York Times, что считает, что экс-директор ФБР Джеймс Коми хотел использовать "досье по РФ" в качестве рычага, чтобы остаться на посту.
"Да, оглядываясь назад, я так считаю", — сказал президент.
"Когда он принес его мне, я сказал, что это барахло. Я ни о чем этом не думал", — добавил глава государства.
Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".