Трамп поддержал Маккейна, у которого нашли опухоль мозга

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления сенатору Джону Маккейну, у которого диагностировали опухоль мозга.

"Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (Трамп – ред.) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, (его супруге) Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", — говорится в заявлении президента, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Сенатор-республиканец от штата Аризона 80-летний Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он работает в конгрессе США с 1982 года, а до этого отдал более 20 лет военной службе в военно-морской авиации США, воевал во Вьетнаме, был в плену. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме. В сенате он занимает должность председателя комитета по вооруженным силам. Маккейн известен в том числе своей жесткой позицией по отношению к России.