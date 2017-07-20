В зданиях американского сената задержали более 150 демонстрантов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила о задержании 155 протестующих в зданиях, принадлежащих комплексу сената США.

Отмечается, что задержания проходили в 45 разных точках.

"В 17.45 (00.45 мск) 155 человек были задержаны, в настоящее время ведется обработка данных арестованных", — говорится в заявлении полиции.

По данным телеканала CNN, в протестах приняли участие от 200 до 300 человек, они передвигались по территории офисного комплекса сената, скандируя лозунги против отмены реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare.

Ранее сообщалось, что отмена Obamacare лишит страховки десятки миллионов американцев.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.