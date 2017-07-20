В зданиях американского сената задержали более 150 демонстрантов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила о задержании 155 протестующих в зданиях, принадлежащих комплексу сената США.
"В 17.45 (00.45 мск) 155 человек были задержаны, в настоящее время ведется обработка данных арестованных", — говорится в заявлении полиции.
По данным телеканала CNN, в протестах приняли участие от 200 до 300 человек, они передвигались по территории офисного комплекса сената, скандируя лозунги против отмены реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare.
Ранее сообщалось, что отмена Obamacare лишит страховки десятки миллионов американцев.
Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.