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В мире

В зданиях американского сената задержали более 150 демонстрантов

04:0720.07.2017
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© AP Photo / Carolyn KasterЗдание Конгресса США в городе Вашингтон. Архивное фотоЗдание Конгресса США в городе Вашингтон. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила о задержании 155 протестующих в зданиях, принадлежащих комплексу сената США.

Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux
Отмена Obamacare лишит страховки 32 миллиона американцев, считают эксперты
Отмечается, что задержания проходили в 45 разных точках.

"В 17.45 (00.45 мск) 155 человек были задержаны, в настоящее время ведется обработка данных арестованных", — говорится в заявлении полиции.

По данным телеканала CNN, в протестах приняли участие от 200 до 300 человек, они передвигались по территории офисного комплекса сената, скандируя лозунги против отмены реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare.

Ранее сообщалось, что отмена Obamacare лишит страховки десятки миллионов американцев.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп просит сенат не уходить на каникулы, пока не будет отменена Obamacare
В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.

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