Трамп рассказал подробности о неформальной встрече с Путиным на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду рассказал в интервью газете New York Times, что на неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге, в основном, обменивался любезностями, но также обсудил проблему усыновления детей.

"Характеризуя недавно появившуюся информацию о неформальном общении с Путиным на ужине мировых лидеров в Германии ранее в этом месяце, Трамп сказал, что они общались около 15 минут, в основном, "обменивались любезностями". Но Трамп также отметил, что они еще "говорили об усыновлениях", — пишет газета.

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп якобы провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп в течение двух дней общались "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге, никаких "тайных" встреч не было, и утверждать это абсолютно абсурдно.