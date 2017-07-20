Турция собирается стать посредником в разрешении ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара может выступить посредником для разрешения кризиса вокруг Катара, с которым ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения, сообщает агентство Рейтер.

"Президент (Турции Тайип Эрдоган) будет слушать стороны (конфликта), но Саудовская Аравия должна отказаться от плана, который включает в себя 13 требований, и должна пересмотреть его", — сказал вице-премьер в интервью телеканалу Al Jazeera в преддверии визита в страну турецкого президента.

"Что касается Катара, то он должен занять позитивную позицию, которая положит началу этапам переговоров, а Турция может быть посредником", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует отправиться в дипломатическое турне в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию 23-24 июля.

В среду стало известно, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований для Катара и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков. По данным газеты Wall Street Journal , арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов". По данным издания, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.