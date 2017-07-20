В ЕП заявили о неопределенности в сотрудничестве ЕС и США по защите данных

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Германии Ян Филипп Альбрехт по итогам встреч с американскими политиками в Вашингтоне заявил, что существует неопределенность по поводу сотрудничества администрации США и ЕС в области защиты данных в будущем.

"Основной посыл состоит в том, что мы по-прежнему находимся здесь и мы по-прежнему, как европейцы, обеспокоены несколькими вопросами, например, защитой данных, кибербезопасностью, которые мы поднимаем здесь, и мы видим, на чем стоят США под руководством (президента Дональда) Трампа", — сказал РИА Новости докладчик Европарламента по регулированию в области защиты данных.

"Главным образом, мы получили обратную связь о том, что большинство стандартов, касающихся, например, защиты частных данных, должны остаться, и это хорошо, должно быть сотрудничество по поводу безопасности. Но, конечно, в качестве обратной связи мы также получили много неопределенности о том, в каком направлении будут двигаться США в некоторых областях", — добавил он.

Европарламентарий также заявил, что обеспечение защиты данных в Великобритании после выхода страны из ЕС на настоящий момент остается "открытым вопросом".

Еврокомиссия и правительство США в феврале 2016 года завершили переговоры по новому соглашению об обмене коммерческими данными, которое отныне называется "Конфиденциальный щит" (UE-US privacy shield). Страны ЕС одобрили соглашение в июле прошлого года.