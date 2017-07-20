Дональд Трамп-младший, Манафорт и Браудер выступят в сенате США 26 июля

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сын президента США Дональд Трамп-младший, бывший руководитель предвыборного штаба главы государства Пол Манафорт и руководитель Hermitage Capital Management Уильям Браудер выступят перед сенатским юридическим комитетом 26 июля, говорится в распространенном в среду сообщении на сайте комитета.

Слушания, перенесенные со среды, начнутся в 10.00 (17.00 мск).

"Слушания по теме "Надзор за исполнением Закона о регистрации иностранных агентов и о попытках влияния на выборы в США: уроки, полученные при нынешней и предыдущих администрациях", изначально назначенные на 19 июля, состоятся в среду, 26 июля в 10.00", — говорится в сообщении.

В рамках слушаний назначены две сессии. Выступления Трампа-младшего, Браудера и Манафорта запланированы на вторую сессию. Вместе с ними выступит Гленн Симпсон из Fusion GPS.

На первой сессии выступят генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Горовиц, помощник директора ФБР Билл Пристап и заместитель помощника генерального прокурора США Адам Хикки.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.