МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Великобритания проинформировала ЕС о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения после того, как страна выйдет из блока европейских стран, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ, представленный в ходе переговоров по Brexit.

В документе, в котором представлена позиция Лондона по переговорам, подчеркивается, что страна имеет право "вернуть радиоактивные отходы … в страны их происхождения". Как заявил изданию неназванный британский чиновник, эта фраза представляет собой зашифрованное предупреждение Брюсселю о том, что в интересах ЕС достичь консенсуса по этому вопросу.

Вопрос о ядерных отходах обсуждался во вторник в ходе переговоров Британии и ЕС по Brexit, сообщил газете один из участников дискуссии с британской стороны. По данным издания, британцы надеются, что акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса.

"Это может быть всего лишь напоминанием о том, что если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена", – сказал один из экспертов в ядерной области, консультирующий британское правительство.

В мае газета со ссылкой на проект документа, обнародованный представителем ЕС на переговорах Мишелем Барнье, сообщала, что Евросоюз планирует передать Лондону контроль над радиоактивными материалами, которые находятся в собственности общеевропейского агентства Евратом и размещаются на территории Великобритании.

Крупнейший в Великобритании атомный комплекс "Селлафилд" в графстве Камбрия на побережье Ирландского моря был сооружен около 68 лет назад. В разные годы там производилось ядерное топливо, а также изготавливался оружейный плутоний. Как отмечала газета, в комплексе хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция.

В понедельник начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.